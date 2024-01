ដោយ មាន ឫទ្ធិ

2024.01.24

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​ថា កម្ពុជា​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​ទ័ព​បរទេស​ណាមួយ​មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា​ឡើយ។ ទោះ​យ៉ាងណា បក្ស​ប្រឆាំង និង​អ្នក​ឃ្លាំមើល​នយោបាយ​ថា ត្រឹម​ការ​អះអាង​មាត់​ទទេ​គឺ​មិន​អាច​ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន​ឡើយ​ដរាប​កម្ពុជា មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បណ្ដា​អ្នក​ជំនាញ​អន្តរជាតិ​ទៅ​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​​​កងទ័ពជើងទឹក​កំពង់ផែ​រាម ដែល​ជា​កន្លែង​រង​ការ​សង្ស័យ។

យោធា​កម្ពុជា​នៅតែ​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​យោធា​ប្រទេស​នានា​ ប៉ុន្តែ កម្ពុជា​​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មូលដ្ឋាន​ទ័ព​បរទេស​ណាមួយ​មាន​វត្តមាន​នៅ​កម្ពុជា​ឡើយ។ ​នេះ​ជា​ការ​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​ទៀត​របស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត។ លោក​បន្ត​ថា ការ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​យោធា​កម្ពុជា ឬ​ការ​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​កងទ័ព​កម្ពុជា​​ដើម្បី​ថែរក្សា​សុខ​សន្តិភាព​របស់​ខ្លួន​ តែ​កម្ពុជា​គ្មាន​បំណង​ឈ្លានពាន​ ឬ​បង្កើត​សង្គ្រាម​ជាមួយ​ប្រទេស​ណាមួយ​ឡើយ។ លោក​អះអាង​ទៀត​ថា រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​គោរព​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ ដែល​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​នៅ​លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ឡើយ។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ «កម្ពុជា​មិន​មាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​មូលដ្ឋាន​កងទ័ព​បរទេស​នៅ​លើ​ទឹកដី​របស់​ខ្លួន​ហើយ​ក៏​មាន​មិន​មូលដ្ឋាន​កងទ័ព​របស់​ខ្លួន​នៅ​លើ​ទឹកដី​ផ្សេង​ទៀត​លើកលែង​តែ​នៅ​ក្រោម​ឆត្រ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​​អ៊ីចឹង​កម្ពុជា​ធ្វើ​ទំនើបកម្ម​កងទ័ព​និង​កងកម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ គឺ​ដើម្បី​មិន​ត្រឹមតែ​ការ​ការពារ​ជាតិ​និង​ការពារ​ទឹកដី​សុខ​សន្តិភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន ប៉ុន្តែ​ក៏​ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ចូលរួម​នៅក្នុង​ការ​ថែរក្សា​សន្តិភាព​ក្នុង​តំបន់​និង​នៅ​លើ​ពិភពលោក​ផង​ដែរ»។

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត លើកឡើង​ដូច្នេះ ក្នុង​ពិធី​អបអរ​​ខួប ២៥ឆ្នាំ នៃ​ការ​បង្កើត​បញ្ជាការដ្ឋាន​កងទ័ព​ជើង​គោក នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែ​មករា។ ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អះអាង​ជាថ្មី​បែប​នេះ ខណៈ​កម្ពុជា​នៅតែ​រង​ការសង្ស័យ​ពី​សំណាក់​ក្រុម​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​ជា​ពិសេស​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​រឿង​​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រទេស​ចិន​សាងសង់​មូលដ្ឋាន​យោធា​នៅ​កំពង់ផែ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​រាម ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​សង្ស័យ​នេះ មូលដ្ឋាន​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រាម​បាន​ប្រែប្រួល​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​វាយ​អគារ​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចោល ដោយ​ជំនួស​មក​វិញ នូវ​អគារ​សាងសង់​ក្រោម​ជំនួយ​របស់​ចិន។ កាលពី​ដើម​ខែធ្នូ កម្ពុជា​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​នាវា​ចំបាំង​របស់​ចិន​យ៉ាងហោចណាស់​ពីរ​គ្រឿង​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​កងទ័ព​ជើងទឹក​រាម​ជា​លើក​ដំបូង ក្រោយ​ពេល​កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចិន​អភិវឌ្ឍ​កំពង់ផែ​នេះ​អស់​រយៈពេល​ជិត​២ឆ្នាំ។ កម្ពុជា​អះអាង​ថា​ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​នាវា​ចម្បាំង​របស់​ចិន​ចូល​ចត​នេះ គឺ​ដើម្បី​ត្រៀម​ «ហ្វឹកហ្វឺន» ​នាយ​នាវិក​កងទ័ព​ជើងទឹក​កម្ពុជា។ ការ​ចូល​ចត​ជា​លើក​ដំបូង​នៃ​នាវា​ចម្បាំង​របស់​ចិន​នេះ ត្រូវ​អ្នក​ជំនាញ​ភូមិសាស្ត្រ​នយោបាយ មើល​ឃើញ​ថា ជា​ «ការសាកល្បង»​ ចង់​ដឹង​ពី​ប្រតិកម្ម​អន្តរជាតិ​ជុំវិញ​ឥទ្ធិពល​យោធា​របស់​ចិន​នៅ​កម្ពុជា។ រូបភាព​ពី​ផ្កាយ​រណប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែមករា បង្ហាញ​ថា នាវា​ចម្បាំង​ទាំង​ពីរ​របស់​ចិន​នេះ​បាន​ចាកចេញ​ពី​កំពង់ផែ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក​រាម​ហើយ។

ទាក់ទង​រឿង​នេះ ទីប្រឹក្សា​គណបក្ស​កម្លាំង​ជាតិ លោក រ៉ុង ឈុន យល់ថា ត្រឹម​ការ​អះអាង​មិន​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​អស់​មន្ទិល​សង្ស័យ​ឡើយ។ លោក បន្ត​ថា ប្រសិនបើ​គ្មាន​ការ​ស្រាយ​ចម្ងល់​ឱ្យ​ច្បាស់​ទេ កម្ពុជា​នៅតែ​ខាតបង់​ពី​ការ​សង្ស័យ​នេះ។ លោក​បន្ត​ថា រដ្ឋាភិបាល​គួរ​ហ៊ាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ឬ​សហរដ្ឋអាមេរិក​អាច​ចូល​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​តំបន់​សង្ស័យ​។

លោក រ៉ុង ឈុន៖ «មាន​អី​ណា​ស៊ីជម្រៅ​អី​ទេ អ្នក​ជំនាញ​គេ​គ្រាន់តែ​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ហ្នឹង​គេ​អាច​វាយតម្លៃ​ដឹង​ថា មាន​ពិតប្រាកដ​ឬ​មិន​មាន​ហើយ​ពេល​ហ្នឹង​បើ​យើង​ស្អាតស្អំ​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ប៉ុន្តែ​បើ​យើង​ជាប់​ជំពាក់​មាន​មន្ទិល​សង្ស័យ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​មាន​ការ​លំបាក​ទាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ទាំង​​ការរស់នៅ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ »។

ស្រដៀង​គ្នា​នេះ​ដែរ ប្រធាន​សមាគម​សម្ពន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​ខ្មែរ លោក កើត សារ៉ាយ យល់ថា ការ​បដិសេធ​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​ឆ្លើយតប​ធម្មតា​ទេ ប៉ុន្តែ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ការ​ឆ្លើយតប​ពិត​ប្រាដក​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​ហ៊ាន​បើក​ទូលាយ​ជាង​នេះ។ លោក​បន្ត​ថា​កម្ពុជា​គួរ​បង្ហាញ​ឱ្យ​​ក្រុម​ប្រទេស​លោក​សេរី​បាន​ស្វែងយល់​កាន់តែ​ស៊ី​ជម្រៅ​ពី​កំពង់ផែ​រាម ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​អស់​ចិត្ត។

លោក កើត សារ៉ាយ៖ «ព្រោះ​កាលណា​ដែល​មាន​អ្នក​ជំនាញ​អន្តរជាតិ​មួយ​ដែល​ប្រទេស​លើ​ពិភពលោក​គេ​ទទួល​ស្គាល់​គាត់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ខ្ញុំ​ជឿ​ថា លទ្ធផល​ទាំងអស់​ហ្នឹង​គឺ​ទទួល​បាន​ទាំងអស់​គ្នា​មាន​ន័យ​ថា បំបាត់​ការសង្ស័យ​គ្រប់​ភាគី​ទាំង​អស់​គ្នា»។

ឯកសារ​យោធា​សម្ងាត់​របស់​មន្ទីរ​បញ្ច​កោណ​អាមេរិក​ដែល​​បែក​ធ្លាយ ហើយ​ត្រូវ​បាន​កាសែត ឌឹ វ៉ាស៊ីងតោន ប៉ុស្តិ៍ (The Washington Post) យក​មក​ចុះផ្សាយ​កាលពី​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០២៣ បង្ហាញ​ថា ផ្នែក​មួយ​នៃ​កំពង់ផែ​កងទ័ពជើងទឹក​រាម ត្រូវ​បាន​កងទ័ព​រំដោះ​ប្រជាជន​ចិន (PLA) កំណត់ទុក​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ធ្វើជា​មូលដ្ឋានទ័ព​នៃ «​កងពល​» របស់​ខ្លួន និង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​បណ្ដាញ​គាំទ្រ​ភស្តុភារ​យោធា​របស់​ចិន​នៅ​លើ​ពិភពលោក។ ឯកសារ​ដដែល​នេះ​បង្ហាញ​ថា មូលដ្ឋានទ័ព​របស់​ចិន​នៅ​កំពង់ផែ​រាម​នេះ ទំនងជា​អាច​ផ្ទុក​វត្តមាន​របស់​កងទ័ព​ចិន​បាន​តិច​ជាង​កំពង់ផែ​ដែល​ចិន​កំពុង​សាងសង់​នៅ​ប្រទេស​អេមីរ៉ាត់​អារ៉ាប់រួម (UAE)។ បើ​ទោះ​ជា​ភាគី​កម្ពុជា​តែងតែ​បដិសេធ​ការ​លើក​ឡើង​នេះ៕

អានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះជាភាសាអង់គ្លេស សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះ៖ Chinese Warships leave Cambodia’s Ream naval base

Two Chinese warships leading a training program for the Cambodian Navy since early December have left the Ream naval base, satellite imagery shows.

Images captured on Jan. 15 and provided by the U.S. earth imaging company Planet Labs show an empty berth at the new pier, where the two People’s Liberation Army (PLA) corvettes were docked for several weeks.

