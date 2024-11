ដោយ ច័ន្ទ ដារ៉ូ

2024.11.13

RFA

ស្ដាប់ ឬទាញ​យក​សំឡេង





​លោក ភុន យុទ្ធ ជាជនពិការនៅ​ខេត្តតាកែវ កំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ដោយសារ​ការ​បញ្ចេញមតិ​រិះគន់​មេដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល​ភ្នំពេញ។ រូប៖ ហ្វេសប៊ុកលោក ភុន យុទ្ធ

តុលាការ​ខេត្តតាកែវ​កាត់ក្ដី​ជន​ពិការ​ម្នាក់ គឺ​លោក ភុន យុទ្ធ ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ១ឆ្នាំ ៦ខែ រឿង​លោក​បញ្ចេញ​មតិ​រិះគន់​មេដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុងភ្នំពេញ​ នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ហ្វេសប៊ុក​កន្លងទៅ។ ប៉ុន្តែ​សង្គម​ស៊ីវិល គ្រួសារ​សោកស្ដាយ និង​ចាត់​ទុក​ការ​សម្រេច​នេះ​ថា ជា​រឿង​អយុត្តិធម៌ និង​ជា​ការ​រឹតត្បិត​លើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ ហើយ​ទាមទារ​ឱ្យ​តុលាការ​ពិចារណា​ដោះលែង​លោក ភុន យុទ្ធ ឱ្យ​មាន​សេរីភាព​ឡើងវិញ។

សាលាដំបូង​ខេត្តតាកែវ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែវិច្ឆិកា បាន​ប្រកាស​សាលក្រម​ផ្ដន្ទាទោស​ឱ្យ​លោក ភុន យុទ្ធ ជាប់​ពន្ធនាគារ ១៨ខែ ពី​បទ «ញុះញង់​ឱ្យ​មាន​ការរើសអើង» រឿង​លោក​និយាយ​រិះគន់​ភាព​អសកម្ម​របស់​មេដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល និង​ការ​រីក​រាលដាល​គ្រឿងញៀន។ សាលក្រម​នេះ​ប្រកាស​នៅ​ចំពោះ​មុខ​លោក ភុន យុទ្ធ ហើយ​បន្ទាប់មក​ សមត្ថកិច្ច​ក៏​បាន​បញ្ជូន​លោក​ទៅ​ឃុំ​នៅ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តតាកែវ​វិញ។

ប្រពន្ធ​របស់​លោក ភុន យុទ្ធ គឺ​លោកស្រី មុំ វិត ដែល​ជា​ជន​ពិការ​រស់នៅ​ជាមួយ​កូនស្រី​អាយុ ១០ឆ្នាំ​ នៅ​ក្នុង​ខ្ទម​មួយ​នៅ​ក្នុង​ឃុំស្រឡាច ខេត្តតាកែវ យំ​រៀបរាប់​ថា​ លោកស្រី​ឈឺចាប់ និង​មិន​អាច​ទទួល​យក​សាលក្រម​របស់​តុលាការ​ខេត្តតាកែវ​បាន​ទេ។ លោកស្រី​យល់​ថា ​តុលាការ​សម្រេច​ក្តី​លម្អៀង​ក្នុង​គោលបំណង​ធ្វើ​ទុក​បុក​ម្នេញ និង​ការ​ដាក់​សម្ពាធ​ផ្លូវចិត្ត​លើ​ប្តី​លោកស្រី​បន្ត​ទៀត។ លោកស្រី​ថា ​នឹង​ពិភាក្សា​ជាមួយ​មេធាវី​របស់​សមាគម​អាដហុក ប្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​ ដើម្បី​ស្វែងរក​យុត្តិធម៌​ជូន​ប្ដីលោកស្រី។

លោកស្រី មុំ វិត៖ «តុលាការ​កាត់ទោស​ឱ្យ​ប្តី​របស់​ខ្ញុំ ជាប់​ពន្ធនាគារ​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លះ ខ្ញុំ​នឹក​ឃើញ​ប្តី​ខ្លោច​ចិត្ត​ណាស់ ហើយ​ណាមួយ​គាត់​ជា​ជន​ពិការ​ទៀត គាត់​ត្រូវ​ជាប់​រាប់​ឆ្នាំ​បែក​ពី​គ្រួសារ ហើយ​វេទនា​ទៀត។ និយាយ​រួម​ទៅ​ វា​ជា​សម្ពាធ​លើ​គ្រួសារ​ផង ដាក់​សម្ពាធ ធ្វើបាប​លើ​ប្ដី​របស់ខ្ញុំ​ផង និយាយ​រួម​ទៅ​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​គាត់​ គឺ​ខ្ញុំ​ទទួលយក​អត់​បាន​ទេ»។

លោកស្រី មុំ វិត រៀបរាប់​ទៀត​ថា បច្ចុប្បន្ន​លោកស្រី​ពិបាកចិត្ត​ត្រូវ​រ៉ាប់រង​បន្ទុក​គ្រួសារ​ទាំង​ស្រុង ស្រប​ពេល​លោក ភុន យុទ្ធ មាន​ជំងឺ​កំពុង​រង​ទុក្ខ​លំបាក​ក្នុង​ពន្ធនាគារ។ លោកស្រី​ស្នើ​ដល់​តុលាការ​ឱ្យ​ពិចារណា​ដោះលែង​ប្ដី​ឱ្យ​មាន​សេរីភាព​ឡើងវិញ ពីព្រោះ​ប្ដី​របស់​លោកស្រី​ជា​មនុស្ស​ស្អាតស្អំ​ដោយ​មិន​បាន​ធ្វើ​ខុស​ដូច​ការចោទប្រកាន់​ឡើយ។

វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​មិន​អាច​ទាក់ទង​អ្នកនាំពាក្យ​តុលាការ​ខេត្តតាកែវ​លោក ង៉ែត ដារុធ ដើម្បី​សាកសួរ​បន្ថែម​ជុំវិញ​រឿង​នេះ​បាន​ទេ នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែវិច្ឆិកា។

ជុំវិញ​រឿង​នេះ មន្ត្រី​អង្កេត​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​អាដហុក (Adhoc) លោក គឹម ពិសិដ្ឋ ដែល​បាន​ឃ្លាំមើល​ដំណើរការ​សំណុំរឿង​នេះ​ប្រាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ថា ការ​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ ១ឆ្នាំ ៦ខែ គឺ​ជា​ការ​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​លោក ភុន យុទ្ធ ដែល​ហ៊ាន​និយាយ​ពី​បញ្ហា​អសកម្ម​នៅ​ក្នុង​សង្គម។ លោក​បារម្ភ​ករណី​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទៅដល់​ការអនុវត្ត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​ដទៃ​ទៀត​ ដែល​ចង់​បញ្ចេញមតិ​រិះគន់​ពី​ភាព​អសកម្មភាព​របស់​អាជ្ញាធរ និង​រដ្ឋាភិបាល។

លោក គឹម ពិសិដ្ឋ៖ «ជា​ករណី​អាជ្ញាធរ​គួរ​បើក​ការស៊ើបអង្កេត​លើ​អ្វី​ដែល​ជា​កង្វល់​របស់​ពលរដ្ឋ ដែល​ជា​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​នេះ ជាជាង​យើង​ទៅ​ចាប់​កំហុស​លើ​ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ទៅ​ជា​ការ​ផ្ដន្ទាទោស ឬ​ចាប់​កំហុស​ណា​មួយ​នេះ វា​មិន​មាន​ផល​វិជ្ជមាន​ណាមួយ​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ ចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​ឱ្យ​ស្របតាម​សង្គម​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក៏​ដូច​ជា រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែល​មាន​ចែង​ទេ​បាទ»។

លោក ភុន យុទ្ធ បច្ចុប្បន្ន​វ័យ ៤០ឆ្នាំ ជា​ជន​ពិការ​ស្វិត​ជើង​ពី​កំណើត រស់នៅ​ក្នុង​ភូមិត្រពាំងឈូក ឃុំត្រឡាច ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ។ លោក ភុន យុទ្ធ ធ្លាប់​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​៥ខែ​ម្ដង​រួច​មក​ហើយ កាល​ពី​ឆ្នាំ​ពី២០១៩ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទ​ចោទ​ប្រកាន់ «ញុះញង់ និង​ជេរប្រមាថ​ជា​សាធារណៈ» ទាក់ទង​លោក​រិះគន់​​ភាព​អសកម្ម​រដ្ឋាភិបាល និង​ទាមទារ​ឱ្យ​លោក ហ៊ុន សែន ចុះចេញ​ពី​ដំណែង។

លោក ភុន យុទ្ធ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ជា​លើក​ទី២ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៩ ខែមីនា ដោយ​តុលាការ​ខេត្តតាកែវ​បាន​ចោទប្រកាន់​លោក​ ពី​បទ «ញុះញង់​ឱ្យ​មាន​ការរើសអើង» បន្ទាប់ពី​លោក​​បង្ហោះ​សារ​លើ​ហ្វេសប៊ុក​ផ្ទាល់ខ្លួន ឈ្មោះ​ «ខ្ញុំ​ចង់​បាន​អ្នកដឹកនាំ​ថ្មីៗ​» ដែល​និយាយ​រិះគន់​ខ្លាំងៗ ចំពោះ​ការដឹកនាំ​របស់​អតីត​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​លោក ហ៊ុន សែន និង​លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន ម៉ាណែត។

ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក្ដី គ្រួសារ និង​មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ចាត់​ទុក​ការ​ចាប់ ការ​ឃុំ​ខ្លួន និង​ការសម្រេច​ផ្ដន្ទាទោស​លោក ភុន យុទ្ធ ជា​ការ​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុក​ម្នេញ​ផ្នែក​នយោបាយ ហើយ​ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត បើក​លំហ​​សេរីភាព​របស់​ពលរដ្ឋ ព្រមទាំង​ទម្លាក់​ចោល​ការចោទប្រកាន់ និង​ដោះលែង​អ្នកជាប់ឃុំ​ដោយសារ​ការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​ទាំងអស់​ឱ្យ​មាន​សេរីភាព​ឡើង​វិញ៕

សម្រាប់លោក​អ្នកនាង​កញ្ញា ដែល​ចង់​អាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​នេះ សូម​ចុច​លើ​តំណភ្ជាប់នេះ៖

Wheelchair-bound Cambodian man sentenced to 18 months in incitement case

Phon Yuth posted messages on Facebook that were critical of Prime Minister Hun Manet.

By RFA Khmer

2024.11.12

Phon Yuth is seen in this undated photo during a previous detention by Cambodian authorities. (Phon Yuth via Facebook)

A disabled man convicted of incitement for comments he posted on Facebook about Prime Minister Hun Manet was sentenced to 18 months in prison on Tuesday.

Phon Yuth, who has never had use of his legs and uses a wheelchair, was arrested in March after he posted and shared several messages that criticized the existence of undocumented Vietnamese people living in Cambodia.

He also posted comments about a Cambodian businessman who was accused of cheating people out of their money and mentioned Senate President Hun Sen in other posts that were published just months after Hun Sen stepped down as prime minister.

The resignation in August 2023 paved the way for his son, Hun Manet, to be appointed to the position.

“I want a new leader,” Phon Yuth wrote in one message earlier this year.

The 40-year-old was held without trial in southern Takeo province until this week. His wife, Mom Vith, told Radio Free Asia in September that the provincial court repeatedly extended his detention while delaying scheduled court hearings.

“Don’t leave him and abandon him in jail quietly and indefinitely like that,” she said.

After Tuesday’s sentencing, Phon Yuth was returned to Takeo Provincial Prison.

The harsh sentence could further dampen the exercise of freedom of speech in Cambodia, said Kim Piseth, a senior investigator for human rights group Adhoc.

“In this case, the authorities should have set up an investigation into the concerns, rather than blaming the people’s expression,” he said. “It doesn’t have any positive impact for people to express themselves.”

Phun Yuth was previously jailed for five months in 2019 on charges of incitement and publicly insulting officials after he criticized the government’s inaction and demanded Hun Sen’s resignation.

RFA was unable to reach court spokesman Nget Davuth for comment.

Translated by Yun Samean. Edited by Matt Reed.

កំណត់​ចំណាំ​ចំពោះ​អ្នក​បញ្ចូល​មតិ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ៖ ដើម្បី​រក្សា​សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ផ្សាយ​តែ​មតិ​ណា ដែល​មិន​ជេរ​ប្រមាថ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ប៉ុណ្ណោះ។